Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezleri açılışına ve Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'na katılacak.

(Samsun/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Dijital Mecralar Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak.

- Milli Savunma Komisyonunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde muhtarlar, üreticiler, çiftçiler, oda başkanları, sendika ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ve sanayi sitesi ziyaretinde bulunacak.

(Kırıkkale/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak, Aralık 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu yayımlayacak.

(Ankara14.00/14.30/10.00)

10- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ile Aralık 2020 dönemi Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

13- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

17- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş, Romanya'nın CSU Sibiu takımıyla; Bulgaristan'dan Balkan Basket, Rumen ekip CSM Oradea ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00) (Fotoğraflı)

18- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeden PGE Skra'ya konuk olacak.

(Belchatow/20.00)

19- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nantes/22.30)

20- Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda kulüple ilgili bir sponsorluğun tanıtım toplantısına katılacak.

(İzmir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

21- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda 18'inci hafta maçlarıyla sezonun 2. devresi başlayacak.

22- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi, Adana'daki B Grubu'nda 2 ve Tokat'taki D Grubu'da tek maçla başlayacak.

23- 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.30)