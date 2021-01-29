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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) 

3- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gaziantep 6. Olağan İl Kadın Kongresi'ne katılacak.

(Gaziantep/13.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler yapacak.

(Bingöl/11.00/14.00) 

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Bingöl/11.45/16.00) 

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye - Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na katılacak.

(Ankara/12.00) 

8- TÜİK, 2020 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

10- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin beşinci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde tamamlanacak.

(Cenevre)

11- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" çevrim içi toplantıları sona erecek.

(Davos)

12- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar) 

13- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulunacak, il protokol imza törenine katılacak ve ildeki yeni tesislerin açılışını yapacak.

(Şırnak/11.30-15.30)

16- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci devresi, Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/16.00/Gaziantep/19.00) 

17- TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinin ilk maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00) 

18- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda son maçlar oynanacak. Beşiktaş Icrypex, Bulgaristan'ın Balkan Basket takımıyla karşılaşacak; grubun diğer maçında iki Rumen ekip CSM Oradea ve CSU Sibiu karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00) 

19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/15.00) 

20- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası Beşiktaş-İlbank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00) 

21- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, Adana'daki B Grubu'nda 2, Tokat'taki D Grubu'nda tek maçla devam edilecek. 

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