Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gaziantep 6. Olağan İl Kadın Kongresi'ne katılacak.

(Gaziantep/13.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler yapacak.

(Bingöl/11.00/14.00)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Bingöl/11.45/16.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye - Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

8- TÜİK, 2020 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

10- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin beşinci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde tamamlanacak.

(Cenevre)

11- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" çevrim içi toplantıları sona erecek.

(Davos)

12- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar)

13- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulunacak, il protokol imza törenine katılacak ve ildeki yeni tesislerin açılışını yapacak.

(Şırnak/11.30-15.30)

16- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci devresi, Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/16.00/Gaziantep/19.00)

17- TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinin ilk maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00)

18- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda son maçlar oynanacak. Beşiktaş Icrypex, Bulgaristan'ın Balkan Basket takımıyla karşılaşacak; grubun diğer maçında iki Rumen ekip CSM Oradea ve CSU Sibiu karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00)

19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/15.00)

20- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası Beşiktaş-İlbank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

21- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, Adana'daki B Grubu'nda 2, Tokat'taki D Grubu'nda tek maçla devam edilecek.