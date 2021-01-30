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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşecek.

(İstanbul/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Yusufeli Barajı, HES ve relökasyon yollarına ilişkin sunum toplantısına katılacak.

- Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve yol inşaatında incelemede bulunacak, yeniden yerleşim yerinde inceleme yapacak ve fidan dikimine katılacak.

(Artvin/11.00-15.20) 

3- Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

4- Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başlayacak.

5- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak, spor tesislerinde incelemeler yapacak, kentteki yatırımlara ilişkin protokol imza törenine katılacak, milli sporcularla bir araya gelecek ve ilçe belediyelerini ziyaret edecek.

(Van/10.00-14.30) 

8- Süper Lig'in 22. haftasına Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00) 

9- TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Eskişehirspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00) 

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İstanbul/17.30) 

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol, Halkbank-Spor Toto, Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-İstanbul Büyüşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Tokat Belediye Plevne ve İnegöl Belediyespor-Altekma maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/12.00/15.30/Bingöl/14.00/İzmir/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00) 

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasına Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

13- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda, Adana'daki B Grubu'nda 2, Hatay'daki A Grubu, İstanbul'daki C Grubu ve Tokat'taki D Grubu mücadelesinde birer maç yapılacak.

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