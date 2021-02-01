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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek. 

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katılarak, bir konuşma yapacak.

(Ankara/15.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine katılacak. Muğla Valiliği ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Muğla Üniversitesi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılacak. 

(Muğla/12.00/15.00/17.30/18.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/12.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, açıklama yapacak. 

(İstanbul/10.00)

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa/16.00/16.40/17.15)

8- Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve darbenin uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- TFF 1. Lig'in 19. haftası Altay-İstanbulspor maçıyla tamamlanacak. 

(İzmir/19.00)

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak. 

(Ankara/19.00)

12- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları İstanbul'daki C Grubu'nda yapılacak tek maçla sona erecek.

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