Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katılarak, bir konuşma yapacak.
(Ankara/15.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine katılacak. Muğla Valiliği ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Muğla Üniversitesi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılacak.
(Muğla/12.00/15.00/17.30/18.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Antalya/12.00)
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, açıklama yapacak.
(İstanbul/10.00)
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa/16.00/16.40/17.15)
8- Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve darbenin uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- TFF 1. Lig'in 19. haftası Altay-İstanbulspor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00)
11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/19.00)
12- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları İstanbul'daki C Grubu'nda yapılacak tek maçla sona erecek.
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