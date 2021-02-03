Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

(Ankara/13.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu’nu kabul edecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşecek.

(TBMM/14.00/17.00)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)



4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Oba Kent Projesi ve Söğüt maden saha gezisi yapacak.

- Bakan Kasapoğlu, Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Bilecik/12.00-17.00)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından askeri törenle karşılanacak. İki bakan baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Budapeşte)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve Gaziantep Üniversitesini ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak, sivil toplum örgütü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.00-18.00)



7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

(Ankara)

9 - TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)



10- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

11-BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları devam ediyor.

(Cenevre)

12- İzmir'deki sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İzmir)

12- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



15- Süper Lig'in 23. haftasına Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük-Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği ve Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/Kayseri/16.00/Konya/Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

16- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Tekfen maçı oynanacak.

(İzmir/17.00)

17- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap mücadelesinde VakıfBank, Fransa'nın ASPTT, D Grubu 2. etap müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşılaşacak.

(Lodz/Kaliningrad/20.00)

18- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, 19. haftadan ertelenen Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş ve 22. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/13.00/Ankara/15.00/İstanbul/19.00/14.00)