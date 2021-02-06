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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Törenine iştirak edecek.

(İzmir/12.30) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Törenine katılacak, Malatya Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek brifing alacak. Karaismailoğlu, Tohma Köprüsü açılış törenine katılıp Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/10.30/15.30) 

4- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbi karşılaşmasını izleyecek.

(İstanbul/19.00) 

7- Süper Lig'in 24. haftası Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük, Fenerbahçe-Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00) 

8- TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesine Tuzlaspor-Menemenspor, İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Altay ve Adana Demirspor-Ankaraspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Eskişehir/16.00/Adana/19.00) 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Galatasaray, Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30/20.00) 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasından 2 maç yapılacak.

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor maçıyla başlayacak.

(Aydın/15.00) 

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftası Arhavi Voleybol-Solhanspor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor, Spor Toto-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta ve İnegöl Belediyespor-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Artvin/13.00/İstanbul/14.00/14.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00) 

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 2 maçla başlayacak; Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 2 maçla sona erecek.

13- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/09.00-21.00)

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