  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- Süper Lig'in 24. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/Denizli/16.00/İstanbul/19.00) 

4- TFF 1. Lig'in 20. haftasına Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Altınordu-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00)

5- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor, Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex ve TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasına İlbank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-PTT ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/15.30/Aksaray/14.00/İstanbul/13.00/15.30/18.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/16.00/İzmir/20.00)

9- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Lada takımıyla karşılaşacak.

(Tolyatti/15.30)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 4 maçla tamamlanacak.

11- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/10.00-18.30)

12- Futbolda Katar'daki 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na devam edilecek. İlk yarı final maçında Brezilya ekibi Palmeiras ile Meksika ekibi Tigres karşılaşacak; 5'incilik mücadelesinde Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile Katar'dan El Duhail karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/21.00/18.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin de aldığı Sinovac aşısı ile ilgili Çin'den kararıson dakika06 Şubat 2021 Cumartesi 12:52
  • Mehmetçik dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor06 Şubat 2021 Cumartesi 12:45
  • OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı06 Şubat 2021 Cumartesi 12:44
  • Çiftçilere saldıran 3 YPG'li terörist öldürüldü06 Şubat 2021 Cumartesi 10:41
  • Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı06 Şubat 2021 Cumartesi 10:40
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor06 Şubat 2021 Cumartesi 10:39
  • ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'ye 'proje bazlı devlet yardımı'06 Şubat 2021 Cumartesi 10:39
  • Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmen atamaları ne zaman?06 Şubat 2021 Cumartesi 09:39
  • 77 Azerbaycan askeri Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:37
  • Okul yöneticisi olmak isteyenlere 'Eğitim Yönetimi Sertifikası' şartı getirildi06 Şubat 2021 Cumartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti