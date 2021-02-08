Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.
(Ankara/14.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılarak, açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/11.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.
(Ankara/10.00)
5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.
(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
- Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.
(Bayburt/13.00/12.00/16.30)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.
(Zonguldak/13.00)
8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.
(Ankara/12.00/13.45)
9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.
(Aydın/10.30/11.00/15.30)
10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında yapılacak iş birliği anlaşması imza törenine katılacak.
(Ankara/11.30)
11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
12- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- Süper Lig'in 24. haftası Gaziantep-Göztepe ve Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00)
15- TFF 1. Lig'in 20. haftası Giresunspor-Bursaspor maçıyla sona erecek.
(Giresun/19.00)
16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
17- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son yarı final maçında ev sahibi ülkeden El Alhi ile Almanya'nın Bayern Münih takımları karşı karşıya gelecek.
(El Rayyan/21.00)
18- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.