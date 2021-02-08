Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılarak, açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.

(Ankara/10.00)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

- Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Bayburt/13.00/12.00/16.30)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Zonguldak/13.00)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00/13.45)

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

(Aydın/10.30/11.00/15.30)

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında yapılacak iş birliği anlaşması imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

12- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Süper Lig'in 24. haftası Gaziantep-Göztepe ve Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00)

15- TFF 1. Lig'in 20. haftası Giresunspor-Bursaspor maçıyla sona erecek.

(Giresun/19.00)

16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

17- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son yarı final maçında ev sahibi ülkeden El Alhi ile Almanya'nın Bayern Münih takımları karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/21.00)

18- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla başlayacak.