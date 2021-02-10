Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edilecek.

- Oktay'ın KKTC ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik edecek.

(Lefkoşa)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak.

(Balıkesir/10.15/15.30/11.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Güneşin Kadınları Kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek.

(Düzce/12.45-15.05)

7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Balıkesir İl Kongresine ve sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Balıkesir/10.15-16.15)

9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KAGİDER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

10- TÜİK, Aralık 2020 dönemi inşaat maliyet ve dış ticaret endeksleri ile Kasım 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Muskat)

12- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

13- FETÖ adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu 7 sanıklı dava Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

(Ankara/14.00)

16- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/20.45)