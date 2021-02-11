Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i ziyaret edecek, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme, muhtelif anlaşmaların imza töreni ve basın açıklaması yapılacak.

(Lefkoşa)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Belediye Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Bolu/11.30/12.00/14.00)



4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bilim Merkezinde düzenlenecek "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı"na katılacak, fabrika ziyaretlerinde bulunacak. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek Selçuk, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Konya/09.30/20.30)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cizre'de İçkale'yi ve Dengbej Evi'ni ziyaret edecek, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi açılışına katılacak. Kırmızı Medrese'de ve Şırnak Kültür Merkezi'nde incelemede bulunacak Ersoy, Valiliği, Gezici Kütüphane'yi, Çanakkale Tırı'nı, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Şırnak Zin Çocukevi'ni ziyaret edecek.

(Şırnak/11.00/15.45)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği; Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Ekonomik İş Birliği Fırsatları" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.00)

7- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Araştırma Komisyonu raporları ile Kamu Denetçiliği Kurumu raporları görüşülecek.

(TBMM/14.00)

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi 7. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valiliği ziyaret edip basın açıklaması yapacak, Valilikte esnaf ve sanatkarlarla buluşacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Şanlıurfa/12.00/14.00/15.00)

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

12- TÜİK, Aralık 2020 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Katar'da çeşitli temaslarda bulunacak, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

14- YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/12.00)

15- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.45/Konya/20.45)

17- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. Gruplarda ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

18- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası OGM Ormanspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)

19- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri’nde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İzmir/12.00)

20- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

21- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, finalde ise Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres karşılaşacak.

(Er Reyyan/18.00/21.00)

22- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.