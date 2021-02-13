Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, sporcularla bir araya gelecek, protokol imza töreni ve gençlerle söyleşiye katılacak, Artuklu Üniversitesi Kampüsü'nde Genç Ofis'in açılışını yapacak.

(Mardin/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Süper Lig'in 25. haftasına Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü, Trabzonspor-Gaziantep ve Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor, Akhisarspor-Yılport Samsunspor ve Altay-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Manisa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Beşiktaş HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Samsun/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/15.15/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Haliliye Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/17.00/Bursa/Şanlıurfa/13.00/İzmir/Bingöl/15.00/Afyonkarahisar/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası 4 maçla başlayacak.

9- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

10- Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Girişim sermayesi ekosistemine ayrılan kaynak yatırımcısını bekliyor

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılmasıyla büyüme ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlarken, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda alternatif finansman yöntemleri geliştiriyor

- Bakanlık yetki alanındaki "girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı" çerçevesinde bu yıl 265 milyon 314 bin liralık bütçe belirledi

- Teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve araştırma altyapıları gibi merkezlerde belirli aşamaya gelen iş fikirlerinin veya şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması amaçlanıyor

- Fintech ekosisteminde Türkiye'yi önde gelen ülkeler arasına sokmak, erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi konusunda tecrübe kazandırılması ve finanse edebilmelerinin önünün açılması hedefleniyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2 - MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

- "Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi 2020'de kurduk. Mart ayının sonuna kadar 480 yeni kütüphanemiz de tamamlanmış olacak. Böylece proje kapsamında belirlediğimiz '1000 meslek lisesine 1000 kütüphane' hedefine ulaşmış olacağız"

- "Seçtiğimiz 1000 okulun mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güncellenmesi tamamlanacak. Ayrıca her okulumuza en az bir yeni laboratuvar veya atölye yapacağız"

(Sefa Şahin-Ankara)

3- Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

- Yurt dışından temin edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı daha gelişmiş yerli alternatif üretildi

- Medar MTS için ilk sözleşme imzalandı ve radar bu yıl trafik birimlerinin hizmetinde göreve başlayacak

- Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı izleyip, ihlallerini ayrı ayrı tespit edebiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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