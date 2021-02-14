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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.

(Paris)

3- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.

(Priştine)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00) 

6- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor-Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00)

7- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30)

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