Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.

-Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak edecek.

(Trabzon/14.00/Ankara/18.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/16.00)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, partilerinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Trabzon/14.30)

7- TBMM Genel Kurulunda down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- KİT Komisyonunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğine video konferansla katılacak.

(Ankara/12.00)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

10- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

11- Rusya'da iki gün sürecek Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, heyetlerin görüşmeleriyle başlayacak.

(Soçi)

12- Irak'ın Erbil kentindeki havalimanı ve ABD ordusu unsurlarına yönelik füze saldırısının yansımaları izleniyor.

(Erbil/Bağdat/Washington)

13- Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ve er Adil Kabaklı, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak.

(Gaziantep/15.50)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde ve Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yer alacak, Gençlik Merkezi'ni, Pamukkale Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Denizli/11.00/16.00)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Barcelona ile Paris Saint Germain ve Leipzig ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

(Barselona/Budapeşte/23.00)

17- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu erteleme maçında İzmit Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşılaşacak.

(Orenburg/17.00)