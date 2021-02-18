Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul edecek, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.45/14.00/16.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(TBMM/12.00/17.30)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Marriott Hotel'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak.

- Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'deki özel halk otobüsleri durağını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek ve koordinasyon toplantısına katılacak, elektrik dağıtım operasyonlarına yönelik saha incelemesinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kastamonu/13.30/14.30/18.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile aralık ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30/10.00)

9- TÜİK, 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırması ile şubat ayı Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gidecek.

11- Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanlarının katılımıyla İran ve Orta Doğu konulu toplantı gerçekleştirilecek.

12- NATO Savunma Bakanları Toplantısı videokonferans yoluyla yapılacak.

13- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Özel Programına katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu son 32 turunun ilk maçları yapılacak.

16- Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

18- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda ertelenen son maçta İzmit Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak.

(Kursk/18.00)

19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi maçı yapılacak.

(Hatay/14.00)

20- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftası Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

21- Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım Süper Lig’in 26. haftasındaki Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/14.00/15.00)