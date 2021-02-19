Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongreleri ile Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantı yapacak.

(Ankara/14.30/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Oktay ve Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Genel Oturumu'nun ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00/14.50/16.30)

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Sakarya/10.30/14.00)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜBA, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Sempozyumu"na çevrim içi olarak katılacak.

(Ankara/14.30)

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk dünyası meteoroloji servislerini bir araya getirecek olan "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/09.00)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, 4. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistiklerini açıklayacak.

-TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

10- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak.

12- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14 - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'yla ilgili canlı yayın programında açıklamada bulunacak, TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Adana Demirspor-Altay maçını izleyecek.

(Adana/12.00/19.00)

15- Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

16- TFF 1. Lig'de 22. hafta Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

18- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.

(Samsun/13.00)

19- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA ve Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İstanbul/16.30)

20- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)