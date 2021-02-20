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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Süper Lig'de 26. hafta mücadelesine Kasımpaşa-Fatih Karagümrük, Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Denizli/Malatya/16.00/Antalya/19.00) 

3- TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesi Menemenspor-Akhisarspor, Altınordu-Adanaspor, Giresunspor-Ankaraspor ve İstanbulspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla sürecek.

(İzmir/13.30/16.00/Giresun/16.00/İstanbul/19.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında İsveç'le karşılaşacak. Grubun diğer maçında Hırvatistan-Hollanda mücadelesi yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00) 

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun şubat ayı toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) 

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor, VakıfBank-PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/13.30/15.30/Ankara/Aydın/14.00) 

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasına 2 maçla devam edilecek; Kadınlar Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

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