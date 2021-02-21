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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.25)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD il Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katılacak

(İzmir/13.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Süper Lig'in 26. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.00/Gaziantep/Sivas/16.00/İstanbul/19.00)

5- TFF 1. Lig'in 22. haftası Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/19.00)

6- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/14.00/Elazığ/15.15)

8- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına 3 maçla devam edilecek.

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto, Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Solhanspor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/14.00/Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/16.00/İzmir/20.00)

10- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00)

11- Yalıkavakspor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bodrum/16.00)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası 3 maçla tamamlanacak.

13- 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu yapılacak.

(Trabzon/09.00) 

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