Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.25)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD il Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katılacak
(İzmir/13.00)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- Süper Lig'in 26. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.00/Gaziantep/Sivas/16.00/İstanbul/19.00)
5- TFF 1. Lig'in 22. haftası Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/Balıkesir/19.00)
6- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/14.00/Elazığ/15.15)
8- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına 3 maçla devam edilecek.
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto, Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Solhanspor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.
(Artvin/13.00/Şanlıurfa/14.00/Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/16.00/İzmir/20.00)
10- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımını konuk edecek.
(Kastamonu/18.00)
11- Yalıkavakspor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını konuk edecek.
(Bodrum/16.00)
12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası 3 maçla tamamlanacak.
13- 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu yapılacak.
(Trabzon/09.00)
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