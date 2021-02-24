Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı kuracak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/13.30/İstanbul/17.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı kabul edecek.

(TBMM/15.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/10.30/11.00/13.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

5- CHP Ekonomi Masası üyeleri, parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında Nevşehir, Ürgüp ve Avanos'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iş insanları ve turizm temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Nevşehir/10.00/14.00/15.00)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na ve 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere gideceği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ve Tarım ve Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile görüşecek.

(Tiran)

9- TÜİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

(Budapeşte)



11- Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tutuklu 11 askeri tabip hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

14- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, Atalanta-Real Madrid ve Mönchengladbach-Manchester City mücadeleleriyle tamamlanacak.

(Bergamo/Budapeşte/23.00)

15- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş mücadelesi Tottenham-Wolfsberg karşılaşmasıyla başlayacak.

(Londra/20.00)