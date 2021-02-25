Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirecek, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi kabul edecek.

(TBMM/10.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşiltepe ve Saratlı belediyelerini, Süt Birliklerini, esnafı, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, kanaat önderleriyle buluşacak.

(Aksaray/10.40/16.30)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/17.00/19.00)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tayakadın Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu, Valiliği, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Edirne Lisesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ile Ziya Öğretmen Eğitim Buluşmaları Programı'na katılacak.

(Edirne/10.00/15.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece Belediyesini ziyaret edecek, Kovid-19 salgını ile mücadelede görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek zeytin dikim etkinliğine katılacak, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00/15.30)

7- TBMM Genel Kurulunda, kuraklık ve iklim değişikliğinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

(TBMM/14.00)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edilecek, daha sonra Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile görüşecek.

(Saraybosna)

9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

10- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk T129 ATAK helikopterinin teslim törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

12- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

13- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile kırmızı et üretim verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

14- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, Büyükelçiler Konferansı'nda hitapta bulunacak. Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

(Budapeşte)

15- AB ülkelerinin liderleri, Kovid-19 salgını tedbirleri ve aşı konularında video konferans yöntemiyle zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

16- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

17- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'da Valilik il değerlendirme toplantısı ve protokol imza törenine iştirak edecek, Çamurlu köy okulunu, Ağrı Dağı'nda kampçıları, İshak Paşa Sarayı'nı, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ağrı/10.45/16.00)

18- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş mücadelesi 15 maçla tamamlanacak.

19- TFF 1. Lig'in 23. haftası Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankaraspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00)

20- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

21- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçlarında deplasmanda; VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik, Eczacıbaşı VitrA ise İtalya'nın Unet e-work UYBA takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Police/Busto Arsizio/20.00)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto maçı yapılacak.

(İstanbul/15.00)

23- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/14.00)