Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yapacak.
(Ankara/16.45)
2- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ermenistan’da darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)
6- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Eskişehirspor-İstanbulspor, Bursaspor-Akhisarspor ve Giresunspor-Altay maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Eskişehir/Bursa/16.00/Giresun/19.00)
7- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftadan ertelenen iki, 24. haftadan ertelenen bir maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen tek maç oynanacak.
8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)
9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Galatasaray-İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/15.15/Hatay/16.00)
10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Spor Toto-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.30)
11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına PTT-İlbank ve Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/15.00/İstanbul/18.30)
12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 4, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında tek maç yapılacak.
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