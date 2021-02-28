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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yapacak.

(Ankara/16.45)

2- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ermenistan’da darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor. 

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

6- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Eskişehirspor-İstanbulspor, Bursaspor-Akhisarspor ve Giresunspor-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Eskişehir/Bursa/16.00/Giresun/19.00)

7- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftadan ertelenen iki, 24. haftadan ertelenen bir maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen tek maç oynanacak.

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Galatasaray-İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/Hatay/16.00)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Spor Toto-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30)

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına PTT-İlbank ve Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/18.30)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 4, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında tek maç yapılacak.

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