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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Binası Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta fidan dikim etkinliğine katılacak. Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenecek resepsiyonda çevrim içi hitap edecek.

(Ankara/12.45) 

7- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- TFF 1. Lig'in 24. haftası Tuzlaspor-Adanaspor, Menemenspor-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00)

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