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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek. Şentop, yakın çalışma ekibinden protokol görevlisi Yunus Şeker'in eşi Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(TBMM/17.00/ Ankara/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Apartman Görevlileri Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/11.30) 

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara /10.00) 

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

5- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) 

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15/11.45/13.00) 

7- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.00) 

8- TBMM'den

- Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/16.30)


9- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) 

11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

13- FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) 

16- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Kayseri/Ankara/19.00) 

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/22.45)

18- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) 

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