Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek. Şentop, yakın çalışma ekibinden protokol görevlisi Yunus Şeker'in eşi Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(TBMM/17.00/ Ankara/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Apartman Görevlileri Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/11.30)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara /10.00)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

5- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15/11.45/13.00)

7- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.00)

8- TBMM'den

- Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/16.30)



9- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)



10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

13- FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

16- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Kayseri/Ankara/19.00)

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/22.45)

18- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)