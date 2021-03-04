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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/13.30/15.30)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katılacak.

(Ankara/09.00/09.45)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivrihisar, Alpu ve Tepebaşı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Eskişehir/12.00/15.50) 

6- TBMM Genel Kurulunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

8- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

9- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin haklarında dava açılan 26 sanığın yargılanmasına, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul /11.00)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

11- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) 

12- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) 

14- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini, Eczacıbaşı VitrA da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Unet e-work UYBA takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/19.30) 

15- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/20.30)

16- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/Ankara/14.00)

17- 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak; milli sporculardan Emel Dereli, gülle atma elemesinde mücadele edecek.

(Torun/21.15)

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