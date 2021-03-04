Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılacak.
(Ankara/12.00/14.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(TBMM/13.30/15.30)
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katılacak.
(Ankara/09.00/09.45)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivrihisar, Alpu ve Tepebaşı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Eskişehir/12.00/15.50)
6- TBMM Genel Kurulunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
8- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
9- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin haklarında dava açılan 26 sanığın yargılanmasına, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul /11.00)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)
12- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.
13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
14- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini, Eczacıbaşı VitrA da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Unet e-work UYBA takımını ağırlayacak.
(İstanbul/17.00/19.30)
15- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
(Vrnjacka Banja/20.30)
16- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları oynanacak.
(Bursa/Ankara/14.00)
17- 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak; milli sporculardan Emel Dereli, gülle atma elemesinde mücadele edecek.
(Torun/21.15)
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