Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/13.30/15.30)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katılacak.

(Ankara/09.00/09.45)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivrihisar, Alpu ve Tepebaşı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Eskişehir/12.00/15.50)

6- TBMM Genel Kurulunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

8- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

9- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin haklarında dava açılan 26 sanığın yargılanmasına, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul /11.00)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

12- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

14- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini, Eczacıbaşı VitrA da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Unet e-work UYBA takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/19.30)

15- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/20.30)

16- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/Ankara/14.00)

17- 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak; milli sporculardan Emel Dereli, gülle atma elemesinde mücadele edecek.

(Torun/21.15)