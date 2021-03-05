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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

- Şehit askerler için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

- Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Elazığ/10.00/Ankara)

2- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullar ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Öğretmen Destek Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılacak. (Sakarya/09.00/15.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Belediyesince kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. (Rize/13.30) 

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşecek. (KKTC) 

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri" ile aynı yıla ilişkin "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i makamında kabul edecek.(Lefkoşa) 

8- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor. (Kuala Lumpur/Ankara) 

9- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, eski jandarma ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/10.00)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak. (İstanbul /11.00)

12- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak. (İstanbul/19.00) 

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın Asvel takımıyla karşı karşıya gelecek. (Lyon/22.45)

14- Voleybol 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur üçüncü ve son maçında Türkiye, Romanya ile karşılaşacak. (Vrnjacka Banja/18.00)

15- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak. (Bursa/14.00/Ankara/15.30) 

16- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek. (Torun/12.00)

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