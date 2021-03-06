Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bitlis)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.
(Bartın/11.00-16.00)
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Raşid Meredov’la görüşecek, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek.
(Aşkabat)
5- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.
6- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
7- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Dijital Dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye'nin Tanıtımı Çalıştayı" Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00)
8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Süper Lig'in 29. haftası Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Gaziantep maçlarıyla başlayacak.
(Denizli/16.00/İstanbul/19.00)
10- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, Ankaraspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/Samsun/19.00)
11- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı çevrim içi yapılacak.
(İstanbul/12.00)
12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/İzmir/17.30)
13- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhanspor; Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen Türk Hava Yolları-Karayolları maçları yapılacak.
(İstanbul/12.00/15.00)
14- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.
(Torun/12.00)
15- Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası; büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde Konyaaltı sahilinde yapılacak.
(Antalya/08.30)
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