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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün günde
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bitlis) 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Bartın/11.00-16.00) 

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Raşid Meredov’la görüşecek, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Aşkabat)

5- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

6- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.00) 

7- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Dijital Dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye'nin Tanıtımı Çalıştayı" Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) 

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

9- Süper Lig'in 29. haftası Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Gaziantep maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

10- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, Ankaraspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/Samsun/19.00) 

11- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00) 

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/İzmir/17.30) 

13- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhanspor; Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen Türk Hava Yolları-Karayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/15.00) 

14- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.

(Torun/12.00)

15- Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası; büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde Konyaaltı sahilinde yapılacak.

(Antalya/08.30) 

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