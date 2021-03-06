Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün günde

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bitlis)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Bartın/11.00-16.00)

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Raşid Meredov’la görüşecek, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Aşkabat)

5- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

6- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

7- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Dijital Dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye'nin Tanıtımı Çalıştayı" Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Süper Lig'in 29. haftası Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Gaziantep maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

10- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, Ankaraspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/Samsun/19.00)

11- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00)

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/İzmir/17.30)

13- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhanspor; Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen Türk Hava Yolları-Karayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/15.00)

14- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.

(Torun/12.00)

15- Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası; büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde Konyaaltı sahilinde yapılacak.

(Antalya/08.30)