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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlar ile akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(TBMM/10.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenecek 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara /09.00/14.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan esnafını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/12.00)

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına katılacak, TOBB tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00/15.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

8- Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi başlayacak.

(İstanbul/09.15)

9- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

12- Senegal’de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestolar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Antalya/16.00/Konya/İzmir/19.00)

15- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla sona erecek.

(Adana/19.00)

16- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek basın toplantısında, Turkcell'in Türk futbolundaki yeni sponsorluğu duyurulacak.

(İstanbul/11.00)

17- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi İspanya'da yapılacak.

(Valensiya/14.00)

18- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı finalinde VakıfBank'la Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00/20.15)

19- Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(12.00/11.30)

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