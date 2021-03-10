Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00)

2- AK Parti ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.00/18.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15/13.00)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/15.00)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

9- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde hitapta bulunacak.

(Bişkek)

11- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için ikinci kez ertelenen güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.

(Sirte)

12- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in Ses Sineması'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine devam edilecek; Liverpool-Leipzig ve Paris Saint-Germain-Barcelona maçları yapılacak.

(Budapeşte/Paris/23.00)

17- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

20- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00)

21- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Aydın/14.00/Ankara/14.30)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesi başlayacak; Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Altekma eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.

(Ankara/16.30/19.30)

23- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/16.00)