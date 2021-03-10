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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00)

2- AK Parti ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.00/18.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15/13.00)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/15.00)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

9- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde hitapta bulunacak.

(Bişkek)

11- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için ikinci kez ertelenen güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.

(Sirte)

12- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in Ses Sineması'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine devam edilecek; Liverpool-Leipzig ve Paris Saint-Germain-Barcelona maçları yapılacak.

(Budapeşte/Paris/23.00)

17- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

20- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00)

21- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Aydın/14.00/Ankara/14.30)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesi başlayacak; Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Altekma eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.

(Ankara/16.30/19.30)

23- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/16.00)

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