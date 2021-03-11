Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve Bulgaristan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katılacak.

- Anma programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma yapacak.

(TBMM/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivaslı Belediye Başkanlığı ile besiciler, çiftçiler ve kent merkezindeki esnafı ziyaret edecek, kanaat önderleri ve esnafla buluşacak.

(Uşak/11.30/12.20/13.00/14.30)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenecek Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hilvan, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Şanlıurfa/12.00/13.40/16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Ankara, Kırıkkale ve Çankırı il başkanlarıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

7- CHP Ekonomi Masası heyeti, Hattuşa Antik Kentini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanlarıyla toplantı yapacak ardından esnaf ziyaretinde bulunacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek heyet, CHP İl Başkanlığı'nda toplantı düzenleyecek.

(Çorum/09.30/11.00/13.30/15.30/17.30)

8- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde "2020 Yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak. Pakdemirli, Erzurum Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/09.00/Erzurum/15.25/16.00/16.30)

10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yapacak, YDA Sanayi ve İnşaat AŞ'de proje bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek, T-15 Tünel inşaatında incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu, YSE Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ Kayaş Şantiyesi'nde proje bilgilendirme sunumu yapacak.

(Kırıkkale/13.00/14.00/14.45/Ankara/15.30)

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

12- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha)

14- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

15- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

17- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçları yapılacak.

18- Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/15.30)

19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00)

20- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Çan Gençlik Kalespor ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(Çanakkale/14.00)