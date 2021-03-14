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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/13.00) 

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşacak.

(15.00) 

3- Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı protesto edilecek.

4- Myanmar’da askeri darbe sonrasındaki gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

6- Süper Lig'in 30. haftasına MKE Ankaragücü-Göztepe, Gaziantep-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00) 

7- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay, Menemenspor-Adanaspor ve Bursaspor-Ankaraspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Bursa/19.00) 

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Türk Telekom-Galatasaray, Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) 

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00) 

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 2 maçla tamamlanacak.

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