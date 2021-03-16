Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılacak, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.

- Akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Ankara/13.30/16.00/16.15/17.30/18.45/19.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyelerini kabul edecek.

(TBMM/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda "Ekonomi Reform Paketi"ne ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.00)

4- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katılarak üyelere bilgi verecek.

(TBMM/14.30)

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.30)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora beratı tevcih edilmesi törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

8- TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30)

10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Kapadokya Üniversitesince düzenlenecek Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler "Önümüzdeki On Yılı Öngörmek" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.45)

11- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret edecek ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunacak.

(Eskişehir/14.00)

12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayı konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

13- TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

14- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

15- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya gelecek.

- İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

16- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2020 Yıllık Raporu'nu açıklayacak.

(Brüksel)

17- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi ikinci gününde devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

19- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

20- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenecek, milli sporculara üniversitelerden sonra ortaokul ve liselerde de yüzde 100 burs imkanı sağlayan "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

21- Ziraat Türkiye Kupası'nın tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final turunun ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

22- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesine Manchester City-Mönchengladbach ve Real Madrid-Atalanta maçlarıyla devam edilecek.

(Budapeşte/Madrid/23.00)

23- Galatasaray Kulübünde futbol takımının kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanacak.

(İstanbul/14.30)

24- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.30)

25- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Brindisi/22.30)

26- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun Kayseri'de düzenlenen etabında, Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol ve KSC Szekszard (Macaristan)-Saint Amand Hainaut Basket (Fransa) maçları yapılacak.

(Kayseri/17.00/20.00)

27- Voleybol CEV Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İtalya'nın Saugella takımıyla karşılaşacak.

(Monza/20.00)

28- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.00)

29- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesindeki Spor Toto-İnegöl Belediyespor eşleşmesinde 3. ve son maç oynanacak.

(Ankara/16.30)