Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nun açılış programına katılarak konuşma yapacak.

(Tekirdağ/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DES Otel'de gerçekleştirilecek Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Tekirdağ/10.00)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni" ile BM Kadının Statüsü Komisyonu 65. oturumu kapsamında NEYAD / MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek "Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak" toplantısına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Ökkaş Gümüşer Ortaokulu'nu, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na ve yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/09.00-15.00)

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, EÜAŞ Seyhan -1 HES Santralini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/10.30-17.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini ve Akdeniz ile Toroslar Belediyelerini ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne ve römorkörlerle liman gezisine katılacak.

(Mersin/10.00-17.15)

8- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de temaslarda bulunacak.

(İstanbul)

10- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Alaska'daki görüşmelere devam edecek.

(Washington)

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliğe, Belediyeye, esnafa, milli sporcu Saffet Elkatmış ve ailesine, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

- Tatvan'da sporcularla buluşacak Kasapoğlu, Gençlik Merkezini, esnafı ve milli sporcu Nurcan Ekinci ile ailesini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.00-18.00)

13- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yapılandırmaya katılan banka genel müdürlerinin iştiraki ile gerçekleştirilecek "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imza töreni, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)

14- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

15- TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Altay ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak.

(Münih/22.30)

18- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.00)

19- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, serbest stilde ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00)