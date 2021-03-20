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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Uşak/10.30-11.15-12.30) 

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Süper Lig'de 31. haftaya Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/Malatya/16.00/Trabzon/19.00) 

5- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor-Altınordu, Eskişehirspor-Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00) 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00) 

7- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesi, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(İzmir/12.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00) 

9- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, grekoromen stil ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00-22.00)

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