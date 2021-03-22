Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yapacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 65. Oturumu kapsamında KADEM yan etkinliği "Pandemi Perspektifinden: Türkiye'de Kadınların Yeni Normali" toplantısına çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00/17.30)

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü" kutlamalarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

5- TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

7- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirecek.

(Brüksel)

8- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan Denizli heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

12- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç, 30 Mart Salı günü de İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/18.00)

13- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin haziran ayında başlayacak müsabakaları öncesi 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak.

İdman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ve 2 futbolcu medya mensuplarına açıklamada bulunacak.

(İstanbul/11.00)

14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(Elazığ/16.00)

15- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turu, Halkbank-Tokat Belediye Plevne ve Spor Toto-Altekma maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00/20.00)

16- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın da yer alacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Play-Off Turu eşleşmeleri için Avusturya'da kura çekilecek.

(Viyana/13.00)

17- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. haftadan ertelenen bir maç yapılacak.