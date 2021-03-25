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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nın ev sahibi olarak açılış ve kapanış oturumlarında konuşacak, ikili temaslarda bulunacak.

(Antalya/09.30) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak ve Yenidoğan mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hacılar Beldesi'nde çiftçilerle bir araya gelecek.

- Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Mumlu'nun ailesini ve Hasandede köyünü ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle görüşecek.

(Kırıkkale/11.00-17.00) 

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun çevrim içi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı konferans salonunda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenecek TOBB, TZOB ve TİSK ile iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Arnavutluk'ta temaslarda bulunacak. 

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Hotels Downtown'da BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katılacak.

(Ankara/13.30)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

9- CHP Ekonomi Masası, Ostim Teknik Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/14.45) 

10- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/12.30) 

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/09.00) 

13- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.15) 

14- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 

15- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

- Haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

16- Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- AB Liderler Zirvesi video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

18- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Batman/14.00) 

19- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

20- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

21- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, F, I, J gruplarında oynanacak maçlarla devam edilecek.

22- FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

23- Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 28. hafta maçları yapılacak.

24- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) 

25- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Spor Toto arasındaki play-off 5-6'ncılık etabının ilk maçı oynanacak.

(Ankara/15.00) 

26- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belli olacak.

(Viyana/13.00)

27- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yeni sponsoru Porçöz arasındaki anlaşmanın imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Burutay Subaşı'nın katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/11.00) 

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