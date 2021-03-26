Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

(İstanbul/16.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da zeytin üreticilerini ve esnafı ziyaret edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Bursa/11.45-17.45)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir'e ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyaret gerçekleştirecek, parti genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.30)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışına, Ceylanpınar Kızıltepe Yolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00-15.30)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TÜİK, mart ayı sektörel güven endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

9- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Korkut Özal Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Batman/12.30)

10- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, maçın oynanacağı La Rosaleda Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunacak.

- A Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

(Malaga/19.30/20.00)

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00)