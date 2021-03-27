  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

(İstanbul/13.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTON AŞ Hadımköy Fabrikası ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası inşaatında inceleme yapacak, Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaat alanında düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/10.00/10.45/12.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) 

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00) 

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Emin Terece Camisi'ndeki Berat Kandili özel programına katılacak.

(Batman/19.00) 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'da Norveç'le karşı karşıya gelecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçı La Rosaleda Stadı'nda takip edecek.

(Malaga/20.00)

8- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/İzmir/17.30) 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 yaşındaki çocuğun yağmur altında İstiklal Marşı okuduğu anlar kameraya yansıdı27 Mart 2021 Cumartesi 09:37
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 09:36
  • İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor27 Mart 2021 Cumartesi 09:34
  • Erdoğan: Müslümanların batı dünyası karşısında birleşmeleri gerekiyor27 Mart 2021 Cumartesi 09:33
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 41 şüpheli tutuklandı27 Mart 2021 Cumartesi 09:33
  • İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı27 Mart 2021 Cumartesi 09:31
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da kanaat önderleriyle bir araya geldi27 Mart 2021 Cumartesi 09:31
  • Atama kararları Resmi Gazete'de27 Mart 2021 Cumartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Mart 2021 Cumartesi 09:29
  • Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak27 Mart 2021 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti