Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, D, F, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)
4- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak.
(İstanbul/18.00)
5- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe maçı yapılacak.
(Zonguldak/14.00)
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Afyonkarahisar/17.30)
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisine Galatasaray-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ilk maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/Ankara/17.30)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 5-8'incilik mücadelesi Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Aydın/15.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'i yapılacak.
(Bahreyn/18.00)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu Katar Grand Prix'iyle başlayacak.
(Doha/20.00)
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