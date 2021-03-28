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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, D, F, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)

4- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe maçı yapılacak.

(Zonguldak/14.00) 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Afyonkarahisar/17.30) 

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisine Galatasaray-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ilk maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/17.30) 

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 5-8'incilik mücadelesi Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Aydın/15.00) 

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. 

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'i yapılacak.

(Bahreyn/18.00)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu Katar Grand Prix'iyle başlayacak.

(Doha/20.00)

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