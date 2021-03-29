Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalayacak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Duşanbe)

7- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçında 30 Mart Salı günü Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayacak. A Milli Takım, maç öncesi son çalışmasını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.30/18.00)

10- Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve bir futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılacak. Letonya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.45)

11- Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenmandan sonra Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

12- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Arkas Spor-Halkbank maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/18.00)

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor ile Altekma arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ilk maçı oynanacak.

(Bursa/16.00)