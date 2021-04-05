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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreni ile Sivas Masal Evi'nin açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sivas/09.00/09.30/10.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konferansına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi olarak düzenlenecek "D-8 İş Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

11- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- TFF 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Bursaspor ile Altay karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

13- Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek 1-4 etabında yarı final ikinci maçları yapılacak; Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

14- Halter Erkek ve Kadın Milli Takımı'nın da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 59, erkeklerde 67 kiloda yarışmalar yapılacak.

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