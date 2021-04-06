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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul edecek.

(TBMM/14.30)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 101. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.00) 

4- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) 

5- Anadolu Ajansı (AA) 101 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Hotel'de "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı" ile Memur-Sen Genel Merkezinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

7- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

- Genel Kurulda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin müzakerelerini sürdürecek.

- KİT Komisyonunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.00/15.00/15.30)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00) 

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/09.00) 

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E–Ticaret Verileri"ni açıklayacak.

(Ankara/11.00) 

11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00) 

12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

13- BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Anıtkabir’i ziyaret edecek ve BM Ülke Takımı temsilcileriyle görüşecek.

(Ankara/09.00/11.00)

14- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Türkiye Delegasyonu’nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.30)

15- Avusturya’da diplomatların katılımıyla İran nükleer anlaşması görüşülecek.

(Viyana)

16- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

17- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı ramazan ayına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

18- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Göztepe-Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) 

20- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Real Madrid-Liverpool ve Manchester City-Borussia Dortmund ilk maçlarıyla başlayacak.

(Madrid/Manchester/22.00)

21- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'ndaki son maçlarda TOFAŞ deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit takımıyla karşılaşacak; Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.

(Holon/İzmir/19.30)

22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği 1-4 etabının yarı final ikinci maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart ve Arkas Spor ile de Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/İzmir/17.00)

23- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde Halkbank ile Spor Toto, serinin üçüncü ve son maçında karşılaşacak.

(Ankara/15.00) 

24- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, 5'incilik mücadelesinin ilk maçına çıkacak.

(Aydın/17.00) 

25- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek.

- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 64, erkeklerde 73 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00)

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