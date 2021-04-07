Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacak ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/15.00)

3- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/14.30)

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 11.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunacak, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri aktaracak.

(Ankara/09.30)

7- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

9- G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 2. toplantılarını gerçekleştirecek.

10- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

11- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanacak.

(Ankara/09.30)

12- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz'da yapılması planlanan futbol kamp tesisiyle ilgili gelişmelere dair tanıtım toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

15- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesine Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları Bayern Münih-Paris Saint Germain ve Porto-Chelsea karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Münih/Sevilla/22.00)

17- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla karşılaşacak.

(Strasbourg/19.30)