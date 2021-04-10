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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak’ın kabrini ziyaret edecek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/Gaziantep16.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğinin çevrim içi düzenleyeceği "Eğitimde Dijital Dönüşüm" programına katılacak.

(Ankara/10.00) 

3- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini, Reyhanlı BM Aktarma Sahası'nı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ve Boynuyoğun Kampı'nı ziyaret edecek.

(Hatay/10.20/11.40/12.30/14.50) 

4- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu'na katılacak.

(İstanbul/12.00) 

7- Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Göztepe, Çaykur Rizespor-Trabzonspor, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/13.30/Rize/16.00/İstanbul/19.00) 

8- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay-Beypiliç Boluspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adana Demirspor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Balıkesir/13.30/Samsun/16.00/Manisa/19.00) 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15) 

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

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