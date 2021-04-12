Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00)

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

10- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

12- Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(Samsun/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında takımlar Konya-Konya parkurunda yarışacak.

(Konya/11.15)

15- Süper Lig'in 34. haftası Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

16- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı konuk edecek.