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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) 

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) 

3- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

4- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara) 

5- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı koşulacak, takımlar Beyşehir'de başlayacakları mücadeleyi Alanya'da tamamlayacak.

(Konya/09.25) 

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları başlayacak, Chelsea-Porto ve Paris Saint-Germain-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

(Sevilla/Paris/22.00)

9- TFF 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Eskişehirspor, Altınordu-Adana Demirspor ve GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/Giresun/19.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

11- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final son maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

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