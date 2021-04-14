Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

4- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

7- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

9- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala" etkinliğine çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00)

12- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşulacak; takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verecek.

(Antalya/10.20)

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid ikinci maçlarıyla tamamlanacak.

(Dortmund/Liverpool/22.00)

14- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Menemenspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Akhisarspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00)

15- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.

16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)