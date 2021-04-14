Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45)
3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/10.30)
4- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Brüksel)
7- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
9- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala" etkinliğine çevrim içi katılacak.
(Ankara/14.00)
12- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşulacak; takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verecek.
(Antalya/10.20)
13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid ikinci maçlarıyla tamamlanacak.
(Dortmund/Liverpool/22.00)
14- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Menemenspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Akhisarspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00)
15- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.
16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/15.00)
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