  • BIST 1.378
  • Altın 455,396
  • Dolar 8,1143
  • Euro 9,7088
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) 

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) 

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

4- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) 

7- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) 

8- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

9- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala" etkinliğine çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00) 

12- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşulacak; takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verecek.

(Antalya/10.20) 

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid ikinci maçlarıyla tamamlanacak.

(Dortmund/Liverpool/22.00)

14- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Menemenspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Akhisarspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00) 

15- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.

16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı13 Nisan 2021 Salı 21:30
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz13 Nisan 2021 Salı 21:25
  • Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı13 Nisan 2021 Salı 20:54
  • En yüksek vaka sayıları Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'de13 Nisan 2021 Salı 18:57
  • Van'da yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı13 Nisan 2021 Salı 16:55
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi13 Nisan 2021 Salı 16:15
  • Hakkari'de üs bölgesine saldırı amaçlı gönderilen balon komandoların dikkati sayesinde imha edildi13 Nisan 2021 Salı 16:14
  • Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti13 Nisan 2021 Salı 16:14
  • Kritik Kabine toplantısı başladı!13 Nisan 2021 Salı 15:39
  • Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e indirdiğini açıkladı13 Nisan 2021 Salı 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti