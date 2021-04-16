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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek, DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışına katılacak.

(Şırnak/11.00/16.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Edirne/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" sergisi ile restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

8- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla video konferans yöntemiyle "İklim Zirvesi" düzenlenecek.

9- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi’nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(İstanbul/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabında takımlar 129,1 kilometrelik Fethiye-Marmaris parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Süper Lig'de 35. hafta Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg (Rusya) ve Perfumerias Avenida (İspanya)-Sopron Basket (Macaristan) maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/21.00) (Fotoğraflı)

15- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

16- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunun ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Aksaray/17.30) (Fotoğraflı)

17- Avrupa Judo Şampiyonası, Portekiz'de başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 48, 52 ve 57; erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Lizbon/12.00)

18- Voleybolda VakıfBank'ın şampiyon olduğu Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 Sezonu'nun ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

19- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan'da düzenlenecek "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul" kadınlar turnuvasının basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

20- Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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