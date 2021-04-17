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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/15.00) 

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

(Ankara/10.40) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.

(Batman/12.30-16.30) 

4- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için Londra'da cenaze töreni düzenlenecek.

5- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

7- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı koşulacak, takımlar 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/10.10) 

8- Süper Lig'in 35. haftasına Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Trabzon/Malatya/16.00/İzmir/19.00) 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15)

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