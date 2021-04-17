Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.
(Ankara/10.40)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.
(Batman/12.30-16.30)
4- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için Londra'da cenaze töreni düzenlenecek.
5- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı koşulacak, takımlar 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis parkurunda mücadele edecek.
(Muğla/10.10)
8- Süper Lig'in 35. haftasına Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/13.30/Trabzon/Malatya/16.00/İzmir/19.00)
9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/13.00/İstanbul/15.15)
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