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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı ödül törenine katılacak.

(Aydın/13.00/15.00)

4- Süper Lig'in 35. haftası Gaziantep-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00) 

5- TFF 1. Lig'in 31. haftasına Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor-Altınordu, İstanbulspor-Menemenspor maçlarıyla devam edilecek.

(Eskişehir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo-Sopron Basket (Macaristan) ve finalinde Perfumerias Avenida (İspanya)-UMMC Ekaterinburg (Rusya) maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/15.15/İzmir/17.15) 

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/20.30) 

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 maç yapılacak.

8- Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele verecek.

(Lizbon/12.00)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Emilia Romagna Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.

(Imola/16.00)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Portekiz Grand Prix'si yapılacak.

(Portimao/15.00)

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