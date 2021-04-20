  • BIST 1.377
  • Altın 461,205
  • Dolar 8,1105
  • Euro 9,7805
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

(TBMM/15.00) 

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) 

3- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca çevrim içi düzenlenecek "1915 Olayları Uluslararası Konferansı"na katılacak.

(Ankara/11.00) 

4- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) 

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AVM'yi ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00) 

7- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk, 2020" haber bültenini yayımlayacak, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

9- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları aşı sertifikası ve AB-İngiltere ilişkileri ağırlıklı gündemle video konferans toplantısı yapacak.

(Brüksel) 

10- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Süper Lig'de 36. hafta Fatih Karagümrük-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Kayseri/Rize/16.00/Hatay/Sivas/19.00) 

13- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

14- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde serbest stilde Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) müsabakalara başlayacak. Süleyman Atlı (57 kilo) ve Süleyman Karadeniz (97 kilo) final, Haydar Yavuz (70 kilo) repesaj mücadelelerine çıkacak.

(Varşova/12.30)

15- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.30) 

16- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00)  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı20 Nisan 2021 Salı 09:05
  • İçişleri'nden 'Eren-10 Operasyonu' açıklaması20 Nisan 2021 Salı 09:05
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı20 Nisan 2021 Salı 09:03
  • Adalar Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem20 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Rize'de orman yangını çıktı20 Nisan 2021 Salı 09:01
  • İletişim Başkanlığından 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' kitabı20 Nisan 2021 Salı 09:01
  • İçişleri Bakanı Soylu Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti20 Nisan 2021 Salı 09:00
  • İstanbul'da yoğun bakım doluluk yüzde 71,419 Nisan 2021 Pazartesi 23:05
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 267'ye yükseldi19 Nisan 2021 Pazartesi 21:10
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: 128 milyar konusunda en güzel cevabı kendi vekilleri verdi19 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti