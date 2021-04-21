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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası Münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul edecek ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/13.30/16.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul kabul edecek.

(TBMM/15.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/13.00) 

4- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemede bulunacak.

(Zonguldak/12.15-15.00) 

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine katılacak.

(Fier) 

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara / 16.00)

9- TÜİK şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- "27. İberya-Latin Amerika Zirvesi", "Kovid-19'a karşı iş birliği", "sürdürülebilir kalkınma için yenilik" ana gündemleriyle ve liderlerin çoğunun video konferans ile katılımıyla yapılacak.

(Madrid)

11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

12 Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

13- Süper Lig'in 36. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) 

14- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

15- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00) 

16- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/19.15) 

17- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) 

18- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar müsabakaları başlayacak; Evin Demirhan (50 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Ayşegül Özbege (76 kilo) müsabakalara çıkacak.

- Taha Akgül'ün (125 kilo) final, Emrah Ormanoğlu'nun (61 kilo) repesaj mücadelesi vereceği serbest stilde, müsabakalar tamamlanacak.

(Varşova/12.30)

19- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, İsviçre'de başlayacak. Kadınlarda elemelerin yapılacağı ilk gün milli sporcular Bilge Tarhan, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Nazlı Savranbaşı yarışacak.

(Basel/14.30)

20- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

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